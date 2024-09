Luta pelo Brasileirão: Botafogo avança na Libertadores, e Palmeiras e Fortaleza focam na Série A

Botafogo, Palmeiras e Fortaleza são as três equipes com as maiores probabilidades de conquistar o título de campeão da Série A do Brasileirão 2024. Atualmente, a distância entre essas três equipes na tabela de classificação é de apenas quatro pontos.

As realidades, no entanto, são diferentes. O Botafogo divide sua atenção entre duas competições: além de ser líder da Série A, com 56 pontos, garantiu classificação para as semifinais da Libertadores na noite da última quarta-feira (25), após eliminar o São Paulo.

Legenda: Botafogo elimina São Paulo na Libertadores 2024 Foto: Vítor Silva/Botafogo

Por outro lado, Palmeiras e Fortaleza disputam apenas a Série A do Brasileirão 2024 até o final da temporada. As duas equipes chegaram a disputar competições mata-mata, como Libertadores, Sul-Americana e/ou Copa do Brasil, mas já foram eliminadas.

Restando 11 rodadas para o término da Série A, o Botafogo lidera o Brasileirão, com 56 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado, com 53 pontos. O Fortaleza é o terceiro colocado, com 52 pontos.

SEQUÊNCIAS DE BOTAFOGO, PALMEIRAS E FORTALEZA NA SÉRIE A