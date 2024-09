Fortaleza tem pelo menos quatro desfalques para encarar o Cuiabá

O Fortaleza iniciou os trabalhos para encarar o Cuiabá no domingo (29), pela Série A do Brasileiro, na tarde desta quinta-feira (26). O técnico Juan Pablo Vojvoda sabe que terá pelo menos quatro desfalques para a partida, que é válida pela 28ª rodada da competição.

Além do atacante Moisés e do volante Sasha, que estão sob cuidados do departamento médico, com edemas na coxa e na panturrilha direita, respectivamente; o treinador argentino não poderá contar com mais dois atletas que estão suspensos.

O artilheiro do time da temporada, com 23 gols, Juan Martín Lucero tomou o terceiro cartão amarelo consecutivo contra o Bahia e está fora. Além dele, o volante Zé Welison cumpre suspensão automática pela expulsão ocorrida também contra o tricolor baiano no último fim de semana.

A lista pode ficar ainda maior, se o lateral-esquerdo Bruno Pacheco não ganhar condições de jogo até domingo. No último boletim médico, o camisa 6 apareceu como em fase de transição, mas ainda não há certeza se ele estará pronto para encarar o Cuiabá.

Lista extensa

Com apenas a Série A pela frente, mas apenas onze jogos por disputar, o Tricolor precisa ter cuidado para não perder muitas peças nos jogos subsequentes por suspensão. Onze jogadores do elenco do Fortaleza estão pendurados com dois cartões amarelos.

São eles: o goleiro João Ricardo, os zagueiros Kuscevic e Brítez; o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Os volantes Hércules, Lucas Sasha e Matheus Rossetto, o meia Kervin Andrade e os atacantes Marinho, Breno Lopes e Renato Kayzer.