João Ricardo passa de 5 mil minutos jogados em 2024 e é o atleta com mais tempo em campo na Série A

Peça intocável no Fortaleza, o goleiro João Ricardo quebrou um recorde na temporada de 2024 e se tornou o único atleta do Campeonato Brasileiro Série A a ultrapassar os cinco mil minutos em campo na atual temporada. Na divisão de elite, o defensor já atuou em 2430 minutos, liderando o ranking do torneio junto com Marcos Felipe, do Bahia.

O arqueiro esteve presente em 59 partidas no ano, somando 5.257 minutos, divididos nas seguintes competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. Esse é o ano em que João Ricardo mais atuou em toda sua carreira, superando as 58 partidas feitas pelo América-MG em 2016.

Veja a minutagem do goleiro em cada competição:

Campeonato Cearense: 9 jogos - 810 minutos

Copa do Nordeste: 9 jogos - 757 minutos

Copa do Brasil: 4 jogos - 360 minutos

Brasileirão: 27 jogos - 2430 minutos

Sul-Americana: 10 jogos - 900 minutos

Esse é o segundo ano de João Ricardo como goleiro do Pici. Em 2023, o arqueiro Tricolor defendeu o Leão em 50 oportunidades. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, a equipe conta ainda com mais três peças para a posição: Santos, Magrão e Kozlinski.