Liga Forte União muda acordo com investidores e altera pagamento de Ceará e Fortaleza

A Liga Forte União, bloco econômico com Ceará e Fortaleza, oficializou uma nova divisão de receitas. Segundo o ge, os membros reduziram o percentual de 20% dos direitos econômicos vendidos para a investidora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti, com gerência de 50 anos. Deste modo, a maioria dos times deve devolver o valor obtido no acordo, que foi celebrado em 2023 por R$ 2,3 bilhões.

Na operação, a receita seria distribuída entre os times das Séries A e B do Brasileiro. Na época, o Diário do Nordeste apurou que Vovô e Leão ganhariam, aproximadamente, R$ 121 milhões cada. O contraponto é que parte disso não foi repassado para os clubes - há atraso. Assim, a alternativa seria reduzir o que foi vendido aos investidores.

No caso do Fortaleza e demais times da Série A, o percentual foi de 20% para 10%. Assim, o Leão receberia R$ 121 milhões, mas agora tem de ficar com R$ 60,5 milhões.

O Ceará e as equipes da Série B, no entanto, protagonizaram acordos distintos para reduzir a necessidade de devolver algo, no entanto, devem receber menos pagamento. A gestão alvinegra foi procurada pela reportagem sobre o assunto, mas ainda não se manifestou.

O detalhe: o acordo com investidores foi realizado antes da LFU fechar a venda dos direitos de transmissão do bloco econômico, ou seja, inicialmente, 20% de total obtido com a negociações futuras com outras emissoras seria destinada para as respectivas empresas. A partir de 2025, até o momento, os membros da Liga Forte União na Série A terão os jogos transmitidos na Record (TV Aberta), YouTube (parceria com a CazéTV) e a Amazon Prime (streaming). O bloco espera arrecadar R$ 1,8 bilhão com as parcerias.