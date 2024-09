Cruzeiro x Libertad: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Libertad se enfrentam nesta quinta-feira (26) em busca de vaga nas semifinais da Sul-Americana. A bola rola no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A partida, pelo jogo de volta das quartas de final, será ás 21h30. No primeiro duelo, o time celeste venceu no Paraguai por 2 a 0.

O time mineiro terá a estreia do técnico Fernando Diniz, contratado esta semana para o lugar de Fernando Seabra. O Cruzeiro é o 7º da Série A com 42 pontos, e priorizará a competição continental.

Já o Libertad é o 4º no Campeonato Paraguaio, com 19 pontos, 4 do líder Olímpia.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão pela Paramount+

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Walace; Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz

LIBERTAD

Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Matías Espinoza; Campuzano, Caballero e Iván Franco; Lezcano, Aguilar e Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garneiro

Cruzeiro x Libertad -- Sul-Americana

Data: 26 de setembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Paramount+ (streaming)