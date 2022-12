Bruno Pacheco revela interesse antigo do Fortaleza e assume responsabilidade: 'vim para crescer'

O segundo reforço anunciado pelo Fortaleza para a temporada de 2023, Bruno Pacheco foi oficialmente apresentado no clube nesta quarta-feira (28). O lateral que deixou o Ceará para defender as cores do Tricolor revelou que o interesse do Leão nele é um caso antigo, e que sempre existiu a vontade de jogar pelo Fortaleza.

"Já existia um interesse há um tempo, há uns anos. Sempre teve esse interesse. E agora quando a proposta foi colocada na mesa a situação foi definida muito rápido, em dois dias (...) e eu nunca rejeitei o clube, pelo contrário. Essa vontade não é de hoje, quando seu trabalho é valorizado e você é bem acolhido junto com sua família...pode ter certeza que estou aqui para ajudar e ser ajudado. Pode contar comigo que vou dar meu máximo", enfatiza.

Depois de defender o Alvinegro de Porangabuçu por três anos, Pacheco chega ao Pici com a responsabilidade de ser titular e com contrato até o fim de 2024. Ele comenta sobre o sentimento de trocar o Ceará pelo Fortaleza.

"Estou feliz porque fui muito profissional durante três anos com o Ceará. Claro que foi uma saída que muitos não esperavam. Mas eu tenho uma carreira, eles estavam com outros projetos. O projeto que me apresentaram aqui me agradou. Fui bem acolhido, estou feliz. Estou focado aqui agora, sou grato por tudo que já passei, mas agora eu defendo as cores do Fortaleza, meu foco agora é no Fortaleza", afirma.

O atleta já foi alvo de vários elogios do treinador Juan Pablo Vojvoda enquanto ainda defendia o rival, e o interesse do argentino nele foi um dos motivos que o fez aceitar a proposta tricolor. Pacheco também revelou como foi o primeiro contato com Vojvoda depois de se apresentar como jogador do Leão.

"Na primeira conversa que tive com o Vojvoda fui cobrado. Já vi vídeos. Só elogios, espero corresponder. Na fase mais difícil que o clube teve, manteve o treinador porque conhecia o trabalho do professor. Ele é muito elétrico, conversava comigo e depois já estava no campo. Ele deixa muito claro e valoriza muito o atleta, o ambiente de trabalho. Ele vai me cobrar bastante e também deixei bem claro que quero ser cobrado", revela.

