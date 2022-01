Em solo italiano, Arthur Cabral realiza exames para ser oficializado na Fiorentina; veja vídeo

O atacante Arthur Cabral está em solo italiano, onde realiza exames médicos nesta sexta-feira (28). Ex-Ceará e Palmeiras, o brasileiro deve assinar contrato com a Fiorentina e ser anunciado nos próximos dias, como substituto do sérvio Dušan Vlahović.

Destaque do Basel na temporada, Arthur Cabral está de saída da equipe suíça. Após marcar 27 gols em 31 partidas, o brasileiro chamou atenção da Fiorentina, que desembolsará € 16 milhões (cerca de R$ 96,1 milhões).

Na última quinta-feira (27), Arthur Cabral foi eleito, por um júri de especialistas, o melhor jogador do futebol suíço em 2021, superando o meis Christian Fassnacht, do Young Boys, e Antonio Marchesano, do Zürich.