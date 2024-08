Em reapresentação, Léo Condé comanda treino do Ceará com foco no Mirassol

O elenco do Ceará se reapresentou nesta quarta-feira (14) no CT de Porangabuçu. O time foca na preparação para o duelo contra o Mirassol, pela Série B do Brasileiro. Sob comando do técnico Léo Condé, o grupo vai em busca de retomar a vitória na competição.

Aqueles atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Goiás realizaram trabalho interno, direcionado para a parte regenerativa, sob acompanhamento do CESP (Centro de Saúde e Performance). O restante do elenco realizou treino tático e técnico.

O grupo vai realizar nova atividade nesta quinta-feira (15). O Alvinegro enfrenta o Mirassol no sábado (17), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série B.