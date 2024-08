Ceará avança por compra de lateral-esquerdo Eric e pagará compensação ao Vila Nova

O Ceará está próximo de fechar a contratação do lateral-esquerdo Eric. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô avançou pela compra em definitivo do atleta junto à Jacuipense e pagará compensação financeira ao Vila Nova, onde Eric estava emprestado.

Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, apesar de Eric já estar em Fortaleza (CE) desde a última sexta-feira (9), ainda haverá uma reunião final entre dirigentes do Ceará e da Jacuipense entre hoje e amanhã para selar o negócio.

Eric tem 24 anos e pode jogar também como volante. No Vila Nova ele jogou 21 partidas e deu três assistências. O mais novo reforço do Vovô deve substituir Paulo Victor, que tem saída iminente para o futebol europeu.

Eric será a quinta contratação anunciada pelo Alvinegro na atual janela de transferências, além do zagueiro João Pedro, do volante Andrey e dos atacantes Lucas Rian e Talisson.