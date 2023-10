Em nota, Botafogo critica CBF e afirma querer jogar na terça contra o Fortaleza

2 - Ao longo do dia, o Botafogo enviou à CBF uma série de documentos e ofícios relevantes, como rege o regulamento, atestando que os jogadores estão aptos e habilitados para disputar a referida partida, a despeito do intervalo entre os jogos. Uma decisão tomada de forma conjunta entre atletas, comissão técnica e diretoria, com apoios das áreas de saúde e performance. O Botafogo, representado por seus atletas, quer jogar. E tem em mãos todas as exigências necessárias.