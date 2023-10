Jogo entre Fortaleza e Botafogo é adiado

O confronto entre Fortaleza e Botafogo previsto para terça-feira (24), às 19h, no Castelão, foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Não há, ainda, data definida para a partida.

Em entrevista ao SporTV, o diretor de Competições da CBF, Júlio Avellar, explicou que a mudança foi necessária para respeitar o intervalo mínimo de 66 horas entre jogos, visto que a partida entre Botafogo e Athletico-PR desse sábado (21) foi suspensa e teve de ser remarcada para a tarde deste domingo (22).

A decisão favorece o Tricolor, que terá mais tempo para se preparar para o duelo contra a LDU na final da Copa Sul-Americana, no Uruguai.

Jogo suspenso

A disputa entre Botafogo e Athletico-PR desse sábado foi paralisada aos cinco minutos do segundo tempo devido a sucessivas quedas de energia elétrica no estádio Nilton Santos. O placar estava 1 a 1.

Júlio Avellar, da CBF, explicou que a retomada da partida neste domingo será sem público. Isso porque a Polícia do Rio de Janeiro não garantiu que daria conta da segurança da torcida no mesmo dia do clássico entre Flamengo e Vasco, que ocorrerá às 16h, no Maracanã.