Em fim de contrato, Lucas Lima não renovou com o Fortaleza e não deve permanecer para 2023

O meia Lucas Lima não deverá mesmo permanecer no Fortaleza para 2023. O contrato do experiente jogador se encerra agora, ao fim da temporada, não foi renovado e o Diário do Nordeste apurou que não há qualquer movimentação para que seja ampliado.

Lucas Lima pertencia ao Palmeiras e esteve no Tricolor por empréstimo nas duas últimas temporadas, com salário dividido entre os dois times, em que a equipe paulista arcava com a maior parte dos vencimentos. O contrato com o Alviverde também se encerra agora e não será renovado. Com isso, o atleta ficará livre no mercado para assinar com outra equipe.

Natural de Marília (SP), o meio-campista foi contratado pelo Leão do Pici em 2021. Desde então, fez 68 jogos, sendo 49 como titular, com apenas um gol marcado e cinco assistências.

O melhor momento do camisa 13 foi no início de 2022, quando foi titular e fez bons jogos na Copa Libertadores. Porém, não conseguiu manter a sequência e acabou perdendo espaço ao longo da temporada.

O Fortaleza segue no mercado em busca de um meio-campista que possa exercer a função. Chegou a negociar com Wellington Rato, mas o jogador optou pelo São Paulo, e com isso a busca leonina permanece.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil