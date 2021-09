Eliminatórias Europeias: França empata com Ucrânia e Holanda goleia; veja resultados

O sábado (4) foi de muitos jogos e gols pela Europa. As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentaram o Velho Continente com partidas de algumas das principais seleções do planeta, como França e Holanda.

Jogando fora de casa, os atuais campeões mundiais ficaram no empate em 1 a 1 com a Ucrânia. Shaparenko marcou para o time da casa e Martial fez o gol francês. Com o empate, a França chegou aos nove pontos após cinco rodadas no Grupo D, acumulando três empates. Já a Ucrânia acumulou o quinto empate e segue sem vencer e sem perder.

Quem venceu, e bem, foi a seleção da Holanda, que fez valer o mando de campo e goleou Montenegro por 4 a 0. Depay (2x), Wijnaldum e Gakpo marcaram os gols na partida que marcou a reestreia do técnico Louis van Gaal.

Rússia, Sérvia, Turquia e Dinamarca também se deram bem e venceram seus jogos.

VEJA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO NAS ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

Finlândia 1 x 0 Cazaquistão

Chipre 0 x 2 Rússia

Eslovênia 1 x 0 Malta

Irlanda 1 x 1 Azerbaijão

Letônia 0 x 2 Noruega

Sérvia 4 x 1 Luxemburgo

Escócia 1 x 0 Moldávia

Eslováquia 0 x 1 Croácia

Gibraltar 0 x 3 Turquia

Ilhas Faroé 0 x 1 Dinamarca

Israel 5 x 2 Áustria

Holanda 4 x 0 Montenegro

Ucrânia 1 x 1 França