Donnarumma no Manchester City: goleiro ex-PSG é anunciado em venda milionária

Goleiro ocupará a vaga de Ederson, que irá para o Fenerbahçe, da Turquia

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:40)
Jogada
Legenda: O goleiro italiano Donnarumma com a camisa da seleção da Itália
Foto: Facundo Arrizabalaga / AFP

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma foi anunciado oficialmente pelo Manchester City nesta terça-feira (2). O jogador foi vendido pelo Paris Saint-Germain (PSG) ao City por 35 milhões de euros (equivalente a mais de R$ 220 milhões), segundo o The Guardian.

Donnarumma deve ser o goleiro titular na equipe de Pep Guardiola. A posição foi ocupada pelo brasileiro Ederson nas últimas temporadas, mas o goleiro não acertou renovação com o clube inglês e está indo para o Fenerbahçe, da Turquia.

Gigi Donnarumma tem 26 anos e assinou contrato com o Manchester City até o fim da temporada 2029/2030, mas o vínculo tem cláusula de possibilidade de renovação por mais uma temporada, até o fim da temporada 2030/2031.

Revelado pelo Milan, Donnarumma defendeu o time profissional do clube italiano por seis temporadas, entre as temporadas 2015/2016 e 2020/2021, sendo negociado em seguida com o PSG. Foram quatro temporadas defendendo o clube francês.

