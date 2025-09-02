Donnarumma no Manchester City: goleiro ex-PSG é anunciado em venda milionária
Goleiro ocupará a vaga de Ederson, que irá para o Fenerbahçe, da Turquia
O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma foi anunciado oficialmente pelo Manchester City nesta terça-feira (2). O jogador foi vendido pelo Paris Saint-Germain (PSG) ao City por 35 milhões de euros (equivalente a mais de R$ 220 milhões), segundo o The Guardian.
Donnarumma deve ser o goleiro titular na equipe de Pep Guardiola. A posição foi ocupada pelo brasileiro Ederson nas últimas temporadas, mas o goleiro não acertou renovação com o clube inglês e está indo para o Fenerbahçe, da Turquia.
Gigi Donnarumma tem 26 anos e assinou contrato com o Manchester City até o fim da temporada 2029/2030, mas o vínculo tem cláusula de possibilidade de renovação por mais uma temporada, até o fim da temporada 2030/2031.
Revelado pelo Milan, Donnarumma defendeu o time profissional do clube italiano por seis temporadas, entre as temporadas 2015/2016 e 2020/2021, sendo negociado em seguida com o PSG. Foram quatro temporadas defendendo o clube francês.