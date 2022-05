Dois jogadores do Ceará estão entre os dez maiores dribladores do Brasileirão; veja lista

Dois jogadores do Ceará aparecem entre os dez maiores dribladores do Campeonato Brasileiro até agora. Os atacantes Erick, em terceiro, e Stiven Mendoza, em sexto fazem parte da lista, que tem o meia Willian, do Corinthians, como o líder.

Erick, de 24 anos, é o terceiro da lista com 11 dribles e oito acertos. Ele está atrás apenas do jogador do Timão, líder com 17, e de Igor Paixão, do Coritiba (13).

Outro atleta citado também joga no ataque. Stive Mendoza ocupa a sexta posição no ranking. O camisa 10 do Alvinegro aparece com nove dribles. O colombiano é superado por Raphael Veiga (9), do Palmeiras, e Pedrinho (9), do América-MG, que estão em quarto e quinto, respectivamente.

O LÍDER

Willian, de 33 anos, é o maior driblador do Brasileirão até aqui e o que tem a melhor porcentagem entre acertos e erros. Em apenas seis jogos, ele tentou 18 dribles e completou 17, quase 95% de êxito - a maior porcentagem da competição, segundo números do Footstats.

Além disso, o atacante também tem uma média de quase três dribles por partida (2,83), a melhor do Brasileirão, e se coloca como uma das principais peças ofensivas do Corinthians do técnico português Vitor Pereira. Sua melhor atuação foi na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Engenhão, em que teve grande sucesso nos duelos individuais e deu duas assistências na partida.

Raphael Veiga, destaque do Palmeiras, é outro que integra as primeiras posições da lista de maiores dribles. Em quarto no ranking geral, o meia, que ainda não recebeu chances na seleção brasileira, completou nove dos 11 que tentou no campeonato e é um dos destaques do time de Abel Ferreira nesse ano. Além das jogadas individuais, Veiga foi responsável por um gol e três assistências até aqui.

Uma das revelações do Brasileirão, Igor Paixão é um dos destaques do Coritiba neste ano. No ranking de dribladores, perde apenas para Willian, do Corinthians. Em apenas cinco partidas, já tentou 17 dribles e completou 13 deles. Com dois gols e duas assistências, o jovem atacante de 21 anos é uma das promessas da equipe para a temporada.

Confira o Top 10 maiores dribladores do Brasileirão:

1. Willian (Corinthians): 17 dribles

2. Igor Paixão (Coritiba): 13 dribles

3. Erick (Ceará): 11 dribles, 8 acertos

4. Raphael Veiga (Palmeiras): 9 dribles

5. Pedrinho (América-MG): 9 dribles

6. Stiven Mendoza (Ceará): 9 dribles

7. Victor Sá (Botafogo): 8 dribles

8. Patrick (São Paulo): 8 dribles

9. Lucas Pires (Santos): 8 dribles

10. Dudu (Palmeiras): 8 dribles