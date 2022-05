Ceará x General Caballero: check-in e venda de ingressos são liberados; veja preços e setores

O Ceará iniciou a venda de ingresso para a partida contra o General Caballero-PAR, marcada para terça-feira (17), às 19h,15 na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. A compra deve ser efetuada em lojas oficiais e online. O check-in para a entrada do sócio-torcedor também está liberado.

Ingressos de Ceará x General Caballero:

Superior Norte: R$60,00 (Inteira) / R$30,00 (Meia)

Superior Central: R$80,00 (Inteira) / R$40,00 (Meia)

Inferior Central: R$120,00 (Inteira) / R$60,00 (Meia)

Inferior norte e sul: R$60,00 (Inteira) / R$30,00 (Meia)

Especial: R$120,00 (Inteira) / R$60,00 (Meia)

Premium: R$280,00 (Inteira) / R$140,00 (Meia)

Superior Sul (torcida visitante): R$60,00 (Inteira) / R$30,00 (Meia).

Em nota, o clube informou que a comercialização permanece até o início do jogo, na terça. As equipes se enfrentaram na 3ª rodada, com vitória alvinegra por 2 a 0 no estádio Manuel Ferreira, no Paraguai.

Na tabela de classificação, o Vovô é o líder do chaveamento e único 100% na atual edição do torneio, com 12 pontos. Além da equipe paraguaia, que somou apenas um ponto, há Independiente-ARG (9) e La Guaira-VEN (1). Segundo o regulamento, apenas o 1º colocado da chave avança para a próxima fase.

Pontos de Venda

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 9h às 17h

Loja Vozão Shopping Parangaba - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Iguatemi - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy - 10h às 21h

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - 10h às 21h

Loja Vozão Shopping Maracanaú - 10h às 21h