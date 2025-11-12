Dieguinho vê Ceará ‘pé no chão e sem ansiedade’ para duelo contra o Inter por permanência

Volante do Ceará, Dieguinho tem sido uma das peças importantes no elenco comandado por Léo Condé. O jogador tem 46 partidas com a camisa Alvinegra, com mais de 3.500 minutos em campo. O atleta, que voltou de lesão recentemente e foi titular na vitória diante do Corinthians, projetou a partida contra o Internacional, próximo adversário na Série A. A equipe se reapresentou nesta quarta-feira (12) com foco no Colorado.

"Costumo dizer que o jogo mais importante é sempre o próximo. Esse é o jogo que podemos fazer 45 pontos, a pontuação mágica para permanecer. Toda equipe que sobe, o primeiro pensamento é permanecer. Estamos no caminho, ainda não conquistamos nada", afirmou o jogador em coletiva de imprensa.

"O próximo jogo, por se tratar de um confronto direto, é importante. Teremos um tempo para descansar e trabalhar visando esse jogo. Estaremos preparados para conquistar a vitória diante do nosso torcedor. Com pé no chão e sem ansiedade, porque isso pode atrapalhar", completou.

Dieguinho passou um tempo afastado dos gramados após uma lesão na panturrilha. O meia falou sobre o período de recuperação.

"Fiquei aflito, não queria me lesionar. No início do ano, coloquei um propósito para me cuidar bastante para não ter lesão e jogar o máximo de jogos possíveis. Foi um período que passou, foi breve, graças a Deus. No dia a dia demora bastante, é ruim vir tratar, ficar o dia todo no clube. Agradeço o pessoal do departamento médico e da fisioterapia pelo trabalho intensivo. Estou 100% recuperado para ajudar a equipe nessa reta final", finalizou.

O Ceará está em 12º na tabela, com 42 pontos. O Alvinegro volta a campo somente no dia 20 de novembro, quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo da 34ª rodada da competição.