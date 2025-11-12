Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dieguinho vê Ceará ‘pé no chão e sem ansiedade’ para duelo contra o Inter por permanência

Alvinegro se reapresentou nesta quarta-feira (12) e volta a campo somente no dia 20 de novembro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:28)
Jogada
Legenda: Dieguinho, meia do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Volante do Ceará, Dieguinho tem sido uma das peças importantes no elenco comandado por Léo Condé. O jogador tem 46 partidas com a camisa Alvinegra, com mais de 3.500 minutos em campo. O atleta, que voltou de lesão recentemente e foi titular na vitória diante do Corinthians, projetou a partida contra o Internacional, próximo adversário na Série A. A equipe se reapresentou nesta quarta-feira (12) com foco no Colorado.

"Costumo dizer que o jogo mais importante é sempre o próximo. Esse é o jogo que podemos fazer 45 pontos, a pontuação mágica para permanecer. Toda equipe que sobe, o primeiro pensamento é permanecer. Estamos no caminho, ainda não conquistamos nada", afirmou o jogador em coletiva de imprensa. 

"O próximo jogo, por se tratar de um confronto direto, é importante. Teremos um tempo para descansar e trabalhar visando esse jogo. Estaremos preparados para conquistar a vitória diante do nosso torcedor. Com pé no chão e sem ansiedade, porque isso pode atrapalhar", completou.

Dieguinho passou um tempo afastado dos gramados após uma lesão na panturrilha. O meia falou sobre o período de recuperação. 

"Fiquei aflito, não queria me lesionar. No início do ano, coloquei um propósito para me cuidar bastante para não ter lesão e jogar o máximo de jogos possíveis. Foi um período que passou, foi breve, graças a Deus. No dia a dia demora bastante, é ruim vir tratar, ficar o dia todo no clube. Agradeço o pessoal do departamento médico e da fisioterapia pelo trabalho intensivo. Estou 100% recuperado para ajudar a equipe nessa reta final", finalizou. 

O Ceará está em 12º na tabela, com 42 pontos. O Alvinegro volta a campo somente no dia 20 de novembro, quinta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam em jogo da 34ª rodada da competição. 

Veja também

teaser image
Jogada

Jogos do Ceará até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

teaser image
Jogada

Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

teaser image
Jogada

Léo Condé chega a 80 jogos no comando do Ceará com regularidade e disciplina

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Dieguinho vê Ceará ‘pé no chão e sem ansiedade’ para duelo contra o Inter por permanência

Alvinegro se reapresentou nesta quarta-feira (12) e volta a campo somente no dia 20 de novembro

Crisneive Silveira Há 1 hora
Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Jogada

Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no dia 20 de novembro, na Arena Castelão

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Neymar e Vojvoda

Jogada

Neymar diz que notícia sobre ligação para Vojvoda é ‘mentira’ e xinga jornalista; veja

Jogador e treinador do Santos tiveram atrito na partida contra o Flamengo, na Série A.

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Lucero, jogador do Fortaleza

Jogada

Lucero entra na mira de equipes do Chile e pode deixar o Fortaleza, diz jornalista

Argentino é o artilheiro do Leão, mas vive jejum de 28 jogos sem marcar gol

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Galeano, jogador do Ceará

Jogada

Jogos do Ceará até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

Vovô encaminhou permanência e busca vaga em competição internacional

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025
Foto de Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza

Jogada

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

Tricolor está na 19ª colocação e luta pela permanência na elite

Daniel Farias 12 de Novembro de 2025