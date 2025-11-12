Diário do Nordeste
Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no dia 20 de novembro, na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Mais de 30 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Internacional, no dia 20 de novembro, às 20h, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida oito dias antes do confronto.

Para esta partida, o Ceará fez uma promoção especial para mulheres, que têm 50% de desconto na compra dos ingressos. Conforme parcial divulgada nesta quarta-feira (12), mais de 30 mil torcedores já estão confirmados para o programa.

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Superior norte: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada)
  • Acompanhante de sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) 
  • Inferior norte: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)
  • Superior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
  • Inferior central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
  • Inferior sul: R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia entrada)
