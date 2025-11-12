Ceará anuncia mais de 30 mil torcedores confirmados contra o Internacional

Mais de 30 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar a partida entre Ceará e Internacional, no dia 20 de novembro, às 20h, em partida válida pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão. A marca foi atingida oito dias antes do confronto.

Para esta partida, o Ceará fez uma promoção especial para mulheres, que têm 50% de desconto na compra dos ingressos. Conforme parcial divulgada nesta quarta-feira (12), mais de 30 mil torcedores já estão confirmados para o programa.

PREÇO DOS INGRESSOS