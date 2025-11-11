Léo Condé exalta momento do Ceará na Série A e comenta luta do Fortaleza contra o rebaixamento

Léo Condé, treinador do Ceará, comentou sobre a luta do Fortaleza contra o rebaixamento. O técnico, em entrevista ao programa Seleção do SporTV nesta terça-feira (11), também falou sobre a temporada do Alvinegro, que após vencer o Corinthians por 1 a 0 no domingo (9), encaminhou a permanência na elite nacional e busca uma vaga em competição internacional.

Agora, é claro que o torcedor do Ceará vai ficar feliz se acontecer a queda do rival. (...) O Sport já está praticamente rebaixado. Isso acaba, de uma certa forma, perdendo um pouco de força do futebol nordestino. (...) A gente está muito preocupado com o nosso trabalho aqui, com a permanência do Ceará. O Fortaleza já fez grandes campanhas, em um histórico recente bom, e com certeza vai tentar lutar até o final pela permanência. Léo Condé Sobre o rebaixamento do Fortaleza

Legenda: Léo Condé não perdeu para o Fortaleza na carreira Foto: Ismael Soares/SVM

O Ceará aumentou o tabu invicto contra o Fortaleza para 10 jogos e não perdeu para o Tricolor do Pici em nenhuma das cinco vezes que as equipes se enfrentaram. Para o técnico de 51 anos, o Clássico-Rei representa um dos principais do país, ainda que é um dos poucos que permita a presença das duas torcidas no estádio, tal como no Bahia x Vitoria (BaVi), quando esteve a frente do Leão baiano.

Em relação aos clássicos, é realmente nós estamos nessa temporada. Ficamos invictos nos 5 jogos, mas os jogos são sempre muito equilibrados. Muito equilibrados mesmo, dos estaduais e os dois jogos do Campeonato Brasileiro. A gente fica muito feliz porque sabe que, querendo ou não, tem a rivalidade local. O clássico tem um peso muito grande. Se a gente sair derrotado ali, com certeza, dos dois lados, o rival iria aproximar da gente na tabela de classificação e tem o peso de uma derrota. O empate no final do jogo, com certeza, trouxe uma confiança muito grande pra gente que já existia, claro. Mas o torcedor também, de uma certa forma, passa a acreditar mais. Léo Condé Sobre os Clássicos-Rei do ano

Na entrevista concedida, o comandante mineiro que deve completar uma temporada a frente do Alvinegro, algo que não acontecia desde 1981 quando Caiçara realizou o feito, também destacou o ano do Vovô. Segundo o treinador, o bom trabalho em 2025 passou diretamente pela montagem do elenco no início do ano.

“Envolve questão individual, questão tática, movimentações de um modo geral, mas a gente estruturou bem o nosso setor defensivo. Como você pontuou, a gente tem sim a quinta melhor defesa da competição até aqui, mas nos últimos jogos a parte ofensiva também vem melhorando. De um modo geral, temos alguns destaques individuais na frente: O Pedro Raul, que está fazendo uma bela temporada conosco, o Galeano, que também foi uma aposta e está fazendo um ótimo campeonato, entre outros.

Realmente foi um desafio, e a gente conseguiu equilibrar a equipe como toda. É uma equipe muito competitiva, que se entrega bastante nos jogos.”, concluiu Léo Condé.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto