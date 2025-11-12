Jogos do Ceará até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

A Série A do Brasileirão está em reta final e o Ceará tem a sua permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro encaminhada, principalmente após alcançar os 42 pontos depois de uma vitória importante sobre o Corinthians, no último fim de semana.

Atualmente na 12ª colocação na tabela, somando 42 pontos em 33 partidas, o Vozão já alcançou a pontuação que tem sido apontada pelos estatísticos como necessária para escapar do rebaixamento. O time ainda tem cinco jogos a disputar nesta Série A.

VEJA OS JOGOS DO CEARÁ NA SÉRIE A

20/11 (QUI) | Ceará x Internacional | 20h

24/11 (SEG) | Mirassol x Ceará | 19h

29/11 (SÁB) | Ceará x Cruzeiro | 20h30

Flamengo x Ceará (Data-base: 03/12)

Ceará x Palmeiras (Data-base: 07/12)

A distância atual do Ceará para o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de nove pontos. Isso representa uma margem de pelo menos três rodadas do Vovô em relação ao Z-4, o que o deixa em uma situação confortável para a reta final.

Por outro lado, a distância para o G-8 é de apenas três pontos, com o Vovô mirando uma vaga em uma competição internacional, como Sul-Americana ou Libertadores. A pontuação para a Sula é de 47 pontos (Ceará precisaria somar mais cinco pontos em cinco jogos).

A pontuação para a Libertadores é de 57 pontos, com o Ceará precisando somar mais 15 pontos, ou seja, tendo 100% de aproveitamento nas cinco partidas que lhe restam para disputar até o fim da Série A do Brasileirão 2025.