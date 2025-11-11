Ceará divulga parcial com 20 mil torcedores garantidos contra o Internacional

O Ceará divulgou nesta terça-feira (11), a 1ª parcial de ingressos para o jogo contra o Internacional pela 34ª rodada da Série A com 20 mil torcedores já confirmados. A partida será no dia 20, às 21h30 no Castelão.

A venda de ingressos e check-ins começaram apenas nesta terça-feira (11). Com promoção de 50% para as mulheres, o Vovô disponibilizou para os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu sete setores do Gigante da Boa Vista, sendo eles: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.

O Vozão vem de grande vitória diante do Corinthians por 1x0, fora de casa pela Série A, no último domingo (9).

Com a vitória, o Vozão subiu para 12º com 42 pontos. O Colorado é o 15º com 37.

Setores e valores

Superior norte: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) / Acompanhante de sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior norte: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Superior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Inferior sul: R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

Premium: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia entrada)

Torcida visitante

Aos torcedores do Internacional, o ingresso custará R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) e a venda acontecerá exclusivamente de forma online a partir das 12h (de Brasília) desta terça-feira, 11 no site vozaotickets.com.