Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará divulga parcial com 20 mil torcedores garantidos contra o Internacional

O jogo acontece na quinta-feira (20), às 21h30 no Castelão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:20)
Jogada
Legenda: A torcida do Ceará já adquiriu 20 mil ingressos para jogo com o Internacional
Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

O Ceará divulgou nesta terça-feira (11), a 1ª parcial de ingressos para o jogo contra o Internacional pela 34ª rodada da Série A com 20 mil torcedores já confirmados. A partida será no dia 20, às 21h30 no Castelão.

A venda de ingressos e check-ins começaram apenas nesta terça-feira (11). Com promoção de 50% para as mulheres, o Vovô disponibilizou para os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu sete setores do Gigante da Boa Vista, sendo eles: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium. 

O Vozão vem de grande vitória diante do Corinthians por 1x0, fora de casa pela Série A, no último domingo (9). 

Com a vitória, o Vozão subiu para 12º com 42 pontos. O Colorado é o 15º com 37.

Setores e valores

Superior norte: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada) / Acompanhante de sócio: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) 
Inferior norte: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)
Superior central: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada)
Inferior central: R$ 120 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
Inferior sul: R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)
Especial: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)
Premium: R$ 300,00 (inteira) e R$ 150,00 (meia entrada) 

Torcida visitante

Aos torcedores do Internacional, o ingresso custará R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada) e a venda acontecerá exclusivamente de forma online a partir das 12h (de Brasília) desta terça-feira, 11 no site vozaotickets.com.

Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará divulga parcial com 20 mil torcedores garantidos contra o Internacional

O jogo acontece na quinta-feira (20), às 21h30 no Castelão

Vladimir Marques Há 16 minutos
imagem mostra jogadoras

Jogada

Com elenco renovado, Ceará se prepara para estreia na Superliga B de vôlei feminino

Equipe estreia na competição no dia 5 de dezembro, contra o Recife Vôlei

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Defesa de Robinho recorre ao STF e questiona classificação de crime como hediondo

Ex-jogador foi condenado há nove anos de prisão por estupro

Redação Há 2 horas

Jogada

Atlético-MG tem 7 desfalques e dois retornos contra o Fortaleza: Veja provável escalação

Galo recebe o Fortaleza na Arena MRV em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 2 horas
Foto de Léo Condé deve quebrar o feito que não acontecia desde 1981 e completar uma temporada completa a frente do Ceará

Jogada

Léo Condé exalta momento do Ceará na Série A e comenta luta do Fortaleza contra o rebaixamento

Treinador falou sobre a força do futebol nordestino e os clássicos que disputou

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Atlético-MG reclama de escolha de árbitro para jogo contra o Fortaleza; veja detalhes

Juiz escolhido foi alvo de polêmica com Neymar em Flamengo x Santos na Série A

Daniel Farias 11 de Novembro de 2025