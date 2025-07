Dieguinho projeta Sport x Ceará e cita busca por evolução: 'Não posso perder o espírito operário'

O Ceará segue a preparação para o retorno das competições. O volante Dieguinho tem sido peça importante no elenco comandado por Léo Condé. O jogador falou do papel dele no elenco e do jogo decisivo contra o Sport e do papel dele no elenco.

“Sou mais um jogador que tenho que trabalhar como todos. Eu tenho comigo que não posso perder o espírito de operário jamais, que é de estar querendo sempre aprender, querendo sempre evoluir até mesmo para poder ter ainda mais essa relevância dentro do grupo, tanto dentro de campo como fora”, afirmou o atleta que é o segundo em minutagem do elenco em entrevista coletiva nesta quinta-feira (3).

O próximo desafio do Ceará será diante do Sport. As equipes se enfrentam na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O vencedor avança para a semifinal do torneio.

“Jogo eliminatório sempre exige muito mais da gente, ainda mais quando é um jogo só. A gente tem que se preparar bem mentalmente, tem que descansar bastante e trabalhar. Procurar treinar aquilo que o treinador pede, procurar treinar em casa. Eu, particularmente, procuro descansar e trabalhar no clube aquilo que tem que ser trabalhado. A mente que comanda tudo, principalmente em um jogo como esse. Muita coisa pode acontecer”, avaliou o atleta.