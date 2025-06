Um ano de Léo Condé no Ceará: balanço e estratégias da comissão técnica | Renatinho e Kami Mura #22

Um ano à frente do Ceará, Léo Condé vem com trabalho consolidado para sequência na Série A e Copa do Nordeste. O Jogada do Vozão bateu papo exclusivo com o auxiliar técnico Renatinho Negrão e com o preparador físico Diego Kami Mura, que atuam juntamente com o comandante alvinegro. Os profissionais fizeram um balanço do rendimento do time e projetaram o retorno das atividades depois da pausa para Copa do Mundo de Clubes.

O episódio foi mediado pelo jornalista Samuel Conrado. Renatinho e Kami Mura trabalham já há algum tempo com Léo Condé e revelaram o trato com o elenco do Ceará. Os profissionais ressaltaram o papel de atletas no elenco e o desenvolvimento do

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.