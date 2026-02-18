Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
Jogada
Legenda: O atacante argentino Lautaro Martínez é um dos principais destaques da Inter de Milão
Foto: Piero Cruciatti / AFP

É carnaval, mas a agenda de jogos continua. No bloquinho do futebol desta quarta-feira (18), muito futebol internacional. Além dos Playoffs da UEFA Europa League, também tem Libertadores. Confira horários e onde assistir cada confronto.

JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (17)

UEFA Champions League (Playoffs das oitavas)

  • 14h45 – Qarabag x Newcastle – TNT e HBO Max
  • 17h00 – Club Brugge x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
  • 17h00 – Olympiacos x Bayer Leverkusen – Space e HBO Max
  • 17h00 – Bodo/Glimt x Inter de Milão – HBO Max

UEFA Women’s Champions League

  • 14h45 – Real Madrid (F) x Paris FC (F) – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 17h00 – Arsenal (F) x OH Leuven (F) – ESPN 4 e Disney+

AFC Champions League Two

  • 15h15 – Al Nassr x Arkadag – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Levante x Villarreal – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 – Milan x Como – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h00 – Wolverhampton x Arsenal – Disney+

Pré-Libertadores (segunda fase)

  • 19h00 – O'Higgins x Bahia – Paramount+
  • 21h30 – Nacional Potosí x Botafogo – ESPN, Disney+ e ge tv
  • 21h30 – Barcelona de Guayaquil x Argentinos Juniors – Paramount+

CONCACAF Champions Cup

  • 20h00 – Defense Force x Philadelphia Union – Disney+
  • 22h00 – O&M FC x FC Cincinnati – Disney+
  • 00h00 – CS Cartaginés x Vancouver Whitecaps – Disney+

Campeonatos Estaduais e Regionais

  • 15h00 – Confiança-PB x Pombal – Canal GOAT
  • 19h00 – Fluminense-PI x Parnahyba – TV Cidade Verde
  • 19h30 – Aparecidense x Centro Oeste – FGF TV
  • 20h00 – CRB x CSA – SportyNet
  • 20h00 – Águia de Marabá x Remo – Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja
  • 20h30 – Amazonas x Manauara – N Sports
  • 21h00 – Botafogo-PB x Treze – Canal GOAT
  • 21h30 – Vitória x Bahia de Feira – TVE Bahia, TV Brasil e TV Vitória (YouTube)
