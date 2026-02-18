Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
É carnaval, mas a agenda de jogos continua. No bloquinho do futebol desta quarta-feira (18), muito futebol internacional. Além dos Playoffs da UEFA Europa League, também tem Libertadores. Confira horários e onde assistir cada confronto.
JOGOS DE HOJE, TERÇA-FEIRA (17)
UEFA Champions League (Playoffs das oitavas)
- 14h45 – Qarabag x Newcastle – TNT e HBO Max
- 17h00 – Club Brugge x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
- 17h00 – Olympiacos x Bayer Leverkusen – Space e HBO Max
- 17h00 – Bodo/Glimt x Inter de Milão – HBO Max
UEFA Women’s Champions League
- 14h45 – Real Madrid (F) x Paris FC (F) – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h00 – Arsenal (F) x OH Leuven (F) – ESPN 4 e Disney+
AFC Champions League Two
- 15h15 – Al Nassr x Arkadag – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Levante x Villarreal – ESPN 3 e Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 – Milan x Como – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h00 – Wolverhampton x Arsenal – Disney+
Pré-Libertadores (segunda fase)
- 19h00 – O'Higgins x Bahia – Paramount+
- 21h30 – Nacional Potosí x Botafogo – ESPN, Disney+ e ge tv
- 21h30 – Barcelona de Guayaquil x Argentinos Juniors – Paramount+
CONCACAF Champions Cup
- 20h00 – Defense Force x Philadelphia Union – Disney+
- 22h00 – O&M FC x FC Cincinnati – Disney+
- 00h00 – CS Cartaginés x Vancouver Whitecaps – Disney+
Campeonatos Estaduais e Regionais
- 15h00 – Confiança-PB x Pombal – Canal GOAT
- 19h00 – Fluminense-PI x Parnahyba – TV Cidade Verde
- 19h30 – Aparecidense x Centro Oeste – FGF TV
- 20h00 – CRB x CSA – SportyNet
- 20h00 – Águia de Marabá x Remo – Esporte na Cultura (YouTube) e Canal do Benja
- 20h30 – Amazonas x Manauara – N Sports
- 21h00 – Botafogo-PB x Treze – Canal GOAT
- 21h30 – Vitória x Bahia de Feira – TVE Bahia, TV Brasil e TV Vitória (YouTube)
Assuntos Relacionados