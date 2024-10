Depois do Hexa, Seleção Brasileira de Futsal vem a Fortaleza disputar a Liga Evolução Zona Norte

Um mês após a conquista do hexacampeonato mundial, a Seleção Brasileira de Futsal vai desembarcar em Fortaleza para a disputa da Liga Evolução Zona Norte de 2024, um evento da Conmebol que reúne outras cinco seleções da América do Sul.

Além do Brasil, disputam a competição as seleções da Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. O Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO) vai ser palco do evento, que ocorrerá em cinco dias consecutivos, de 6 a 10 de novembro, nas categorias principal e Sub-20.

Serão quatro jogos por noite, sendo dois por cada categoria, e ao fim de todos os confrontos entre si, o país que mais pontuar será declarado campeão e enfrentará o vencedor da Liga Evolução Zona Sul, que em 2024 foi a Argentina, em uma final que acontece em 2025, ainda sem data e local definidos. O Brasil é o atual campeão absoluto do continente.

Os jogos da Liga Evolução Zona Norte terão entrada gratuita e a taça do hexacampeonato mundial conquistado pelo Brasil será exposta no CFO, a pedido do presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), mauro Carmélio, que chefiou a delegação do Brasil no Uzbequistão.

Novos rostos

A Seleção Brasileira vai utilizar a Liga Evolução para iniciar o ciclo de uma nova copa do Mundo e por isso utilizar uma equipe Sub-23 na seleção principal, mas pelo menos dois campeões no Mundial do Uzbequistão vão estar presentes.

O goleiro Roncaglio, de 36 anos, que atuava na Bélgica até a Copa do Mundo, mas pagou rescisão para poder defender o Brasil no Uzbequistão; e o ala Lino, que defende o Magnus Futsal, de Sorocaba. Este último ainda depende de confirmação.

Na categoria Sub-20, a seleção será a titular. Além da entrada franca, os jogos da Liga Evolução de Zona Norte terão transmissão no Facebook e YouTube da Conmebol; e de maneira local pela TV Ceará, emissora pública.