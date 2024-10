Mauro Carmélio foi chefe da delegação da Seleção Brasileira em título da Copa do Mundo de Futsal

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, foi o chefe de delegação da Seleção Brasileira de Futsal, que conquistou o hexacampeonato da Copa do Mundo neste domingo (6).

O mandatário cearense esteve junto à comissão técnica - entre eles o também cearense Lavoisier Freire, coordenador de Futsal da CBF - e os atletas desde o dia 2 de setembro e acompanhou a conquista do hexacampeonato com a vitória por 2 a 1 diante da Argentina na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

O cearense já havia sido chefe da delegação no último mundial na Lituânia, quando o Brasil ficou com o bronze, mas dessa vez viu a Seleção Brasileira superar a Argentina, algoz daquele ano.

Mauro Carmélio nasceu em Fortaleza (CE) e desde pequeno tem ligação com o esporte. O atual presidente da FCF já foi gandula e chegou a jogar futebol nas categorias de base. Além disso, foi chefe de delegação das Seleções Brasileiras Sub-17 e Sub-20 nas Copas do Mundo em 2014 e 2015, da Seleção Principal Feminina no Torneio Internacional Uber de Seleções Femininas em 2019 e da equipe Feminina Sub-20 em 2018.