Depois de Raimundinho, executivo de futebol do Ferroviário se despede do clube

O executivo de futebol Raul Santos deixou o Ferroviário após duas temporadas no clube. A opção de desligamento partiu do próprio dirigente, que agradeceu pelo período em que integrou o departamento de futebol do Tubarão.

A saída de Raul ocorreu no mesmo dia em que Raimundinho deixou a coordenação técnica do time coral para assumir como técnico do Sub-20 do Floresta. Raimundinho seria o técnico do time principal do Ferroviário na Taça Fares Lopes, prevista para iniciar em novembro, uma vez que Ranielle Ribeiro deixou a Barra do Ceará ao fim da Série C do Brasileiro.

Além de Raul e Raimundinho, alguns atletas já rescindiram com o Ferroviário e as atividades no Elzir Cabral estão paralisadas. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria coral fez acordos com alguns atletas para regularizar questões salariais, mas tem dificuldades na parte financeira

A instabilidade no clube, inclusive, teria motivado Raimundinho a Raul a optarem por sair do clube. Em paralelo, a diretoria coral tenta avançar em um processo de conversão para SAF e tem proposta de parceria de um grupo português.

Raul estava no Ferroviário desde o fim de 2022. Ele foi o responsável por montar o elenco que foi campeão da Série D de 2023 e o time de 2024, que manteve uma base do ano anterior. O grupo precisou, no entanto, passar por muitas trocas durante o ano e foi afetado pela crise financeira pela qual o Tubarão passa.