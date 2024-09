Raimundo Wagner deixa o Ferroviário e assume como técnico do Sub-20 do Floresta

Raimundo Wagner deixou a coordenação técnica do Ferroviário para assumir como técnico do Sub-20 do Floresta. Ele estava no Ferrão desde janeiro e também coordenava as categorias de base do clube, mas aceitou o novo desafio na carreira.

Raimundinho dirigiu o Ferrão na última rodada da Série C do Camponato Brasileiro, no empate em 3 a 3 com Tombense no PV após a saída do técnico Raniele Ribeiro, e estava cotado para dirigir o Ferrão na Copa Fares Lopes.

Mas aceitou o convite do Verdão da Vila, para treinar o Sub-20 e disputar a competição, que vale uma vaga na Copa do Brasil para o campeão. Raimundinho já iniciou os trabalhos no CT Felipe Santiago nesta segunda-feira (9).

Legenda: Raimundinho iniciou os trabalhos no Floresta nesta segunda-feira (9) Foto: @kely_fotografa / Floresta EC

História no Floresta

O treinador de 53 anos, é natural da cidade de Juazeiro do Norte e, a frente do Floresta, conquistou a Taça Fares Lopes em 2017 diante do Fortaleza, em 2018, campeão da taça dos campeões diante do Ceará e em 2021 pelo Atlético/CE, conseguiu a ascensão à Série C do Brasileiro.

Em 2023 conseguiu um feito inédito de levar o Lobo da Vila as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.