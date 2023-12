David Ricardo pode deixar o Ceará se proposta recuperar investimento do Vovô no jogador; entenda

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, recebeu sondagens de clubes portugueses como Gil Vicente e Estoril, além de ter sido procurado também por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador pode deixar o Alvinegro, mas para isso a proposta do clube interessado terá que ter um valor mais alto que o investimento do Vovô no atleta.

O Ceará realizou a compra do zagueiro em janeiro de 2023. David Ricardo foi vendido pelo Fluminense-PI ao Alvinegro pelo valor de 400 mil reais. O contrato do jogador com o Ceará é definitivo e dura três temporadas, nesse caso, válido até 2026.

No Ceará desde 2022, David Ricardo saiu da base para se tornar peça fundamental no time titular que agora é comandado por Vagner Mancini. Em 2023 o zagueiro atuou em 47 jogos e ainda contribuiu com três gols e uma assistência. David Ricardo também integrou a equipe na conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste.

Na última quinta-feira (30), o jogador escreveu em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao Ceará e, questionada, sua assessoria negou que seria uma despedida.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto