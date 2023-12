Ceará foi um dos times que mais trocou de treinador durante a Série B; veja levantamento

O Ceará encerrou sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro com uma estatística nada favorável. Além de não conquistar o acesso e realizar uma campanha bem abaixo do esperado, o Vozão foi um dos times que mais trocou de treinador durante a competição. Ao todo, foram três mudanças e quatro técnicos diferentes.

O Alvinegro começou o campeonato sob o comando de Gustavo Morínigo, que teve apenas dois jogos antes de ser demitido. Depois vieram Eduardo Barroca, Guto Ferreira e Vagner Mancini, mas nenhum deles conseguiu apresentar o futebol esperado pela torcida. Mesmo assim, Mancini segue no comando para começar o projeto em 2024.

Além do Ceará, Vila Nova e Sampaio Corrêa também foram comandados por quatro treinadores diferentes durante a Série B. O único time que supera esses três é o Londrina, que teve cinco técnicos distintos na disputa da competição e foi rebaixado na 19ª posição.

MÉDIA DE QUASE UMA DEMISSÃO POR RODADA

A onda de demissão atingiu 17 dos 20 times da segundona de 2023. Foram 32 no total, o que chega próximo da média de um por rodada.

Apenas Vitória, Criciúma e Novorizontino começaram e terminaram o campeonato com os mesmos treinadores. Coincidentemente (ou não), os três terminaram entre os cinco melhores. O time baiano foi campeão, o catarinense conquistou o acesso e o paulista foi o quinto lugar.

Já Sampaio Corrêa, Tombense e ABC, os outros três times que terminaram entre os rebaixados, tiveram três comandos técnicos diferentes.