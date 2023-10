Presidente do Ceará confirma Vagner Mancini no comando em 2024: 'ele vai ser nosso treinador'

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, do Sistema Verdes Mares na manhã dessa segunda-feira (9) e confirmou que o treinador Vagner Mancini, contratado no dia 30 de agosto, vai permanecer no comando do alvinegro para 2024.

O treinador soma, à frente do Ceará, seis jogos, três derrotas, um empate e apenas duas vitórias e, conforme o presidente do clube, o técnico terá, em outras oportunidades, a chance de reverter os números negativos.

"Quando contratei o Mancini, ele já veio contratado para ser o nosso treinador para 2024, ele sabe disso, até foi uma das condições também nossa. Acho que um dos meu erros esse ano foi a mexida de muitos treinadores, acaba mudando a mentalidade, a metodologia de trabalho, acaba confundindo a cabeça dos atletas... Mancini quando veio, topou pelo projeto, estamos muito alinhados. Ele vai ser nosso treinador para 2024", explicou.

QUEM CHEGA?

João Paulo ainda aproveitou a oportunidade para falar sobre os profissionais que está querendo trazer para os lugares dos diretores que colocaram os cargos à disposição e informou que Vagner Mancini está ciente de todos os nomes cotados e também faz parte da decisão do presidente.

"Estamos conversando até em relação aos profissionais que estou querendo trazer. [...] É uma decisão minha, mas tenho compartilhado com ele porque quero que ele seja um pilar da nova reformulação do departamento de futebol para o próximo ano", disse o presidente João Paulo.