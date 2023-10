Ceará sofreu 35 gols em 31 jogos da Série B; equipe tem 6ª pior defesa da competição

Após perder para o CRB por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, o Ceará acumula três derrotas nos últimos quatro jogos da Série B do Brasileirão de 2023. A equipe comandada por Vagner Mancini tem a sexta pior defesa da competição e foi vazada em todas as partidas sob comando do técnico.

Ao todo, foram 35 gols sofridos em 31 jogos na Série B. O que representa pouco mais de 1 gol por partida. Desses, nove ocorreram sob comando do técnico, e apenas seis gols foram marcados. A defesa do Vovô só não é pior que três times da zona de rebaixamento (Londrina, Tombense e ABC) além do Avaí, em 16º na tabela, e pelo Atlético-GO, que é o quinto colocado no torneio.

A melhor defesa da competição é do Vila Nova, que teve as redes balançadas apenas 18 vezes. Já o ataque é liderado pelo Sport, com 46 tentos marcados. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Mancini já comandou a equipe em seis partidas. São duas vitórias, um empate e três derrotas. O Alvinegro está em 11º na tabela, com 42 pontos. A equipe tem menos de 1% de chance de acesso.

O Ceará volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Sampaio Corrêa em jogo da 32ª rodada da Série B. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

Veja também

CEARÁ COM MANCINI

Ceará 1 - 0 Criciúma

Ceará 3 - 1 Londrina

Novorizontino 4 - 1 Ceará

Chapecoense 1 - 1 Ceará

Ceará 0 - 1 Atlético-GO

CRB 2 - 0 Ceará

LISTA DAS 10 PIORES DEFESAS DA SÉRIE B