CRB x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

CRB e Ceará entram em campo nesta sexta-feira (6), às 21h30, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B. O Vozão tem menos de 1% de chance de acesso e enfrenta um adversário que está à frente na tabela da competição. O confronto acontece no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.

Veja também

O Alvinegro inicia a rodada na 11ª posição, com 42 pontos, 11 a menos que o último time que fecha o G4. O Vozão vem numa sequência de três jogos sem vitória na Série B. Na última rodada, o Ceará foi derrotado para o Atlético-GO por 1 a 0, na Arena Castelão.

Do outro lado, o CRB vive oscilação após bom começo de returno. A equipe alagoana venceu seis dos 11 últimos jogos que disputou. O Galo da Praia vai para o confronto no Rei Pelé, após a derrota por 1 a 0 para o Mirassol, fora de casa. A equipe alvirrubra está na 10ª colocação, com 45 pontos.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para a partida no estádio Rei Pelé, Vagner Mancini e seus comandados embarcaram na manhã de quinta-feira. O técnico relacionou 22 jogadores, entre eles, Léo Santos e Warley, que voltam de suspensão. Os dois jogadores voltam depois das ausências contra o Atlético-GO. Barletta retorna de lesão e volta a ser opção no Vozão.

O elenco do Ceará embarcou hoje rumo a Alagoas, local do confronto de amanhã, diante da equipe do CRB.



📷 Israel Simonton / Ceará SC#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/nLNcIwkWIn — Ceará Sporting Club (@CearaSC) October 5, 2023

Além desses, o treinador convocou o atacante Cléber pela primeira vez para a partida. O lado negativo fica por conta da ausência de Luiz Otávio, que sentiu desconforto na coxa e não embarcou. Além dele, as ausências incluem ainda Michel Macêdo, Paulo Victor e Chay, que tratam lesões no departamento médico alvinegro.

Do lado alvirrubro, Daniel Paulista tem o desfalque certo do lateral-esquerdo Guilherme Romão, que cumpre suspensão. O atacante Bruno Silva segue no período de transição e também não é opção. Artilheiro da equipe na temporada, Renato sentiu desconforto e é dúvida no ataque.

✔️Quarta-feira com muito treino e preparação.



Avante, Regatas! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0euO94ITJh — CRB 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@CRBoficial) October 4, 2023

Por outro lado, o CRB tem os retornos do zagueiro Saimon, que cumpriu suspensão, e do lateral-esquerdo Edimar, recuperado de lesão muscular. O primeiro deve iniciar no banco de reservas.

CHANCE DE ACESSO

De acordo com a UFMG, o Ceará tem 0,58% chance de acesso para a Série A ainda nesta temporada. Diante da dificuldade do objetivo principal do ano ser alcançado, o zagueiro Tiago Pagnussat avaliou em coletiva na quarta-feira (4), em Porangabuçu, que a Copa do Nordeste teria dividido o foco do Vozão no começo da competição.

"Foi buscado soluções, foi analisado, foi reinventado dentro de campo, buscando alternativas. Acredito que foi um ano longo, de muitos jogos, muitos desafios, a equipe oscilou muito, acho que quando a gente foi campeão da Copa do Nordeste, a equipe dividiu atenção, a gente acabou já saindo atrás e acabou atrapalhando", destaca.

Legenda: Tiago Pagnussat foi titular nos dois últimos jogos sob comando de Vagner Mancini Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Para conseguir o retorno à elite do futebol nacional, o Vozão não depende apenas mais de si. O Alvinegro precisa vencer todas as últimas oito partidas e torcer para os adversários perderem. Após a derrota para o Atlético-GO, na última rodada, Mancini ponderou que o momento era, também, de avaliação sobre as peças para 2024.

OLHO NO GALO

Sob comando de Daniel Paulista, o CRB tem como destaque sua dupla de atacantes: Anselmo Ramon e Renato. Juntos, os dois fizeram 33 gols na temporada e lideram a artilharia da equipe. No recorte da Série B, o primeiro tem oito gols, enquanto o outro tem um a menos na competição.

Legenda: Com oito gols marcados, o atacante Anselmo Ramon é o artilheiro do CRB na Série B Foto: Francisco Cedrim/CRB

Assim como o Ceará, o Galo da Praia tem um dos melhores aproveitamentos do segundo turno da Série B. Em 11 partidas, foram 20 pontos somados até aqui.

O estádio Rei Pelé é um trunfo para Daniel Paulista e seus comandados. Dentro de casa, o Alvirrubro ainda não perdeu nesta Série B. No meio dos triunfos, o time alagoano aplicou 6 a 0 para cima do Vitória.

Apesar da derrota por 1 a 0 para o Mirassol, no interior de São Paulo, o presidente do CRB, Mário Marroquim, destacou que ainda acredita em seis vitórias nos oito jogos para buscar o acesso.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Diogo Silva; Hereda, Ramon, Fábio Alemão e Edimar (Matheus Ribeiro); Falcão, Lucas Lima e João Paulo; Rômulo (Renato), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: André Luiz; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e William Formiga; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson (Barletta) e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | CRB X CEARÁ

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL

Data: 06/10/23 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)

Assistente 2: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR)

4º árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistente do VAR: André da Silva Bitencourt (RS)