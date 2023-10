Fora dos gramados há quatro meses, Richard se prepara para voltar a atuar pelo Ceará

Em boletim médico atualizado pelo Ceará na noite de sexta-feira (6), foi informado que Paulo Victor, Erick Pulga, Luiz Otávio e Zé Ricardo estão entregues ao departamento médico tratando suas respectivas lesões e que Michel Macedo realiza o período de transição. O Diário do Nordeste ainda apurou que o goleiro Richard, fora dessa lista divulgada pelo clube, também realiza essa fase final de recuperação.

TRANSIÇÃO

O lateral Michel Macedo já realiza a última etapa de tratamento, a transição. Assim como o goleiro Richard, que está fora dos gramados há quatro meses, em decorrência de desconforto muscular no músculo adutor da coxa. Ainda não há informações sobre o retorno do goleiro, mas algumas imagens de treino disponíveis pelo clube já mostraram que o jogador treina com o restante da equipe.

DEPARTAMENTO MÉDICO

No dm está o lateral Paulo Victor, que se machucou no jogo contra o Londrina, e trata uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O atacante Erick Pulga trata, juntamente com a fisioterapia, uma entorse no tornozelo. O zagueiro Luiz Otávio, também no departamento médico, realiza tratamento na lesão na parte posterior da coxa direito e o volante Zé Ricardo sentiu um desconforto muscular na parte anterior da coxa direita.

O Ceará volta à campo no próximo sábado (14) contra o Sampaio Corrêa em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e para essa partida, o treinador Vagner Mancini também não vai poder contar com o volante Breno, que foi punido com o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática.

