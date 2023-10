Mancini cobra elenco do Ceará para a reta final de Série B: 'Acabar o campeonato com dignidade'

O Ceará foi derrotado pelo CRB na noite da sexta-feira (6) na Série B. Em decorrência desse resultado o Vovô se complicou ainda mais no torneio e quase zerou a chance de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na coletiva de imprensa realizada após o jogo, o treinador Vagner Mancini comentou sobre a possível utilização dos garotos da base e cobrou o elenco alvinegro para "acabar dignamente o campeonato".

"São sete jogos ainda, há necessidade da gente voltar a vencer, porque isso acaba, de certa forma, gerando um pouco de confiança, um grupo que está muito castigado ao longo de toda temporada, de todo o campeonato, mas acima de tudo a gente tem que acabar dignamente o campeonato, com bons jogos, um time que mesmo que oscile que mostre um pouquinho de organização, de equilíbrio entre o atacar e o defender. Eu acho que o mais importante agora é a gente acabar o campeonato com dignidade", disse o treinador.

JOGADORES DA BASE

Mancini ainda comentou sobre a utilização de jovens jogadores da base do alvinegro na reta final da Série B, levando em consideração que o Ceará já não corre mais o risco de ser rebaixado. Nessa situação, o problema seria a falta de conhecimento do técnico em relação à base do Vovô.

"São atletas que eu não conheço ainda, assim como eu estou conhecendo o elenco do Ceará, que são apenas seis jogos. Eu também não tenho um conhecimento amplo de todos os meninos da base. A gente precisa ter calma nessa hora, dá vontade, logicamente, de sair tomando decisões, mas é um momento delicado, onde a gente tem que parar, pensar com calma, decidir sempre o melhor caminho. Nós temos uma instituição muito forte por trás, então há necessidade da gente, acima de tudo, respeitar aquilo que é o Ceará para que, nesse últimos sete jogos, a equipe possa realmente oferecer algo melhor", encerrou o treinador.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto