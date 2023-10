Com acesso quase impossível, Jean Carlos lamenta: 'Infelizmente não conseguimos nosso objetivo'

O Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o CRB na noite desta sexta-feira (6), no estádio Rei Pelé em Maceió pela 31ª rodada da Série B e praticamente não tem mais chances de subir para a Série A com 7 jogos a realizar. O clube tem apenas 42 pontos - 11 longe do G4 - e as chances que já eram de apenas 1%, serão ainda menores ao fim da 31ª rodada.

O meia Jean Carlos praticamente jogou a 'toalha' com o acesso do Ceará sendo quase impossível, lamentando a situação da equipe.

"Tudo que eu falar agora não vai servir de desculpa. Agora é terminar o campeonato, temos mais sete jogos pela frente e agora é planejar o futuro. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo, agora é levantar a cabeça e restam sete jogos", disse ele.

Próximo jogo

Após o 4º jogo sem vencer na Série B, o Ceará volta a jogar no dia 14, às 18h30, no Castelão contra o Sampaio Corrêa, pela 32ª rodada.