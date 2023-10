Ceará sonda Ricardinho para cargo na direção do clube para 2024

Ídolo do Ceará, o meia Ricardinho tem conversas com a diretoria do Alvinegro para compor o novo departamento de futebol do clube. O Diário do Nordeste apurou que a situação ainda não está definida, mas caminha para um desfecho positivo.

No meio desta semana, Ricardinho se reuniu com o presidente do Ceará, João Paulo Silva, para conversar sobre a possibilidade de integrar a diretoria do Vovô para 2024. O ainda atleta apresentou os estudos que já fez na parte de gestão e aguarda um convite formal por parte do Alvinegro.

Em entrevista recente ao CearáCast, Ricardinho já havia mencionado que se preparava para trabalhar na gestão de clubes quando pendurasse as chuteiras.

"Me vejo muito mais na parte da gestão, podendo liderar pessoas. Eu já me via muito mais querendo ficar dentro de campo, mas desde quando eu saí do Ceará em 2021, eu comecei a estudar, fazendo cursos e, realmente, eu me identifiquei muito nessa parte da gestão. Eu vejo que eu posso contribuir muito mais com o clube, com as pessoas, podendo atuar com atletas, comissão, diretoria e presidente”, disse.

Novo cargo

Se o diálogo avançar e Ricardinho assumir um cargo na direção do Vovô, ele terá encerrado a carreira de atleta aos 37 anos, tendo o Floresta como último clube em que atuou.

O Ceará busca profissionais para compor a diretoria de futebol do clube, além do diretor de futebol, cargo que permanece vacante. No início da semana, Albeci Junior entregou o departamento de futebol e Juliano Camargo, que era o executivo de futebol, foi demitido dias antes.