Ricardinho, ídolo do Vozão, é o convidado do CearáCast desta quinta-feira (7). O "maestro", como ficou conhecido entre os torcedores, fala do momento do clube, acesso e momentos marcantes com a camisa do Vozão.

O CearáCast pode ser acessado no YouTube da TV Diário e nas principais plataformas de áudio. Os episódios também são exibidos na tela da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h.

ASSISTA AO EPISÓDIO: