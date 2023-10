Ceará precisa dar mais chance para categoria de base no fim da Série B

O Ceará Sporting Clube precisa dar oportunidade para as categorias de base na reta final da Série B de 2023. A conclusão chega após os últimos jogos, com a apatia coletiva do elenco profissional. A equipe não vence há quatro partidas, acumulando atuações ruins seguidas contra Novorizontino, Chapecoense, Atlético-GO e CRB. Hoje, é preciso colocar em campo quem deseja uma chance.

É evidente que o momento não é adequado. A pressão é grande e não deve servir para “queimar” promessas alvinegras, mas também se faz necessário projetar 2024 e se apresentar de uma forma melhor sob o comando de Vagner Mancini, o que pode acontecer se tiver jogadores mais motivados.

A ideia de olhar para a base é ter novas soluções para posições específicas, desafiar as joias da Cidade Vozão e permitir que o torcedor seja minimamente representado por quem está no gramado. O elenco atual, por exemplo, tem o zagueiro Jonathan (19 anos), que participou de apenas um jogo.

Legenda: No Sub-20, Pablo tem 14 gols em 24 jogos pelo Ceará na temporada de 2023 Foto: Michael Douglas / Ceará

No Sub-20, os centroavantes Pablo e Ezequiel fizeram, somados, 26 gols na atual temporada. O lateral-esquerdo Francisco Carlos Alves brilhou e foi pré-convocado para Seleção Brasileira Sub-17.

Logo, os exemplos são muitos. A decisão é de Mancini, que já admitiu pensar na possibilidade após a derrota por 2 a 0 para o CRB, fora de casa, nesta sexta-feira (6), durante a 31ª rodada da Série B.

Vagner Mancini Treinador do Ceará “Ainda não sei se vou utilizar todo o elenco, se vou em busca de jovens, se é um momento oportuno para eles ou se vamos buscar uma melhora de performance com esses atletas. São sete jogos ainda, há uma necessidade de vencer, porque isso acaba gerando confiança".

Os próximos jogos são contra: Sampaio Correa-MA (C), Avaí (F), Sport (C), Botafogo-SP (F), Mirassol (C), Vila Nova (F) e Juventude (C). O Vovô é o 11º colocado na tabela, com 42 pontos.

O cenário não é de jogar a responsabilidade nos “meninos”, mas experimentar, mesclar com o plantel atual, além de conceder mais rodagem e experiência aos nomes com potencial para o profissional. Vale lembrar que o clube já revelou peças como Arthur Cabral (Benfica-POR), Artur Victor (Palmeiras) e Felipe Jonathan (Santos).

