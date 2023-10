Ceará x Atlético-GO: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste domingo (1º), às 18h, para encarar o Atlético-GO em jogo válido pela 30ª rodada da Série B. O Vozão ainda tem 2,8% de chance de acesso e enfrenta um adversário direto na disputa por uma vaga no G4. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

O Alvinegro iniciou a rodada na 11ª posição, com 42 pontos, oito a menos que o último time que fechava o G4. O Vozão volta a atuar em casa depois de uma derrota e um empate longe da capital cearense. Na rodada 29, o Ceará ficou no 1 a 1 contra a Chapecoense, na Arena Condá. A equipe ainda mantém chance remota de retorno à Série A.

Do outro lado, o Atlético-GO vive bom momento após a chegada de Jair Ventura. Com o melhor desempenho no segundo turno da competição, o Dragão começa a 30ª rodada na 7ª posição, com 47 pontos ganhos. Na última partida o rubro-negro bateu o Criciúma por 3 a 1, no estádio Antônio Accioly..

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o confronto na Arena Castelão, Vagner Mancini não poderá contar com Warley e Léo Santos, que tomaram o terceiro amarelo diante da Chape e estão suspensos. Além desses, o técnico tem a dúvida com Chrystian Barletta, que sentiu a posterior da coxa na última partida.

Na última lista do Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará, Michel Macêdo, Paulo Victor e Chay ainda estavam lesionados. Os atletas são dúvidas para a partida contra o Dragão. Além desses, o Ceará não conta mais com o goleiro Cristian, o zagueiro Sidnei e o volante Willian Maranhão, que devem assinar rescisão com o clube.

Quarto treino da semana realizado. Foco no próximo desafio! ⚫⚪



📸 Felipe Santos / Ceará SC#CearáSC #TreinoNaturágua #Vozão pic.twitter.com/FyrwAgBqCr — Ceará Sporting Club (@CearaSC) September 28, 2023

Diante do Ceará, o Atlético-GO pode ter até três alterações em relação à última partida. A principal ausência será do atacante e artilheiro da Série B, Gustavo Coutinho, com 12 gols, que trata lesão muscular e fica de fora do confronto.

A vaga deve ser herdada pelo centroavante ex-Ceará, Matheus Peixoto, que teve boas atuações no time goiano. O duelo será a primeira oportunidade do jogador como titular no Atlético-GO. Além dele, o técnico tem dúvidas entre Kelvin e Dodô, opções no ataque da equipe.

TÁTICO! 𝗔𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲𝘀 em andamento visando a vitória no domingo. Dragão quase pronto! 🇹🇹🔥⚽



📸: Ingryd Oliveira/ACG#DragãoDoBrasil pic.twitter.com/xcpFXQGTs3 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 28, 2023

Além disso, o técnico Jair Ventura poderá contar com o retorno do zagueiro Luiz Felipe, que cumpriu suspensão diante do Criciúma. O jogador deve formar dupla de zaga ao lado de Alix Vinícius.

VOZÃO DENTRO DE CASA

Em seus domínios, o Ceará sustenta uma invencibilidade que dura mais de três meses. A última derrota aconteceu no dia 10 de junho, quando perdeu por 3 a 1 para o CRB. De lá para cá foram oito jogos, com cinco vitórias e três empates.

Nas duas últimas partidas, em casa, sob comando de Vagner Mancini, o Ceará bateu Criciúma e Londrina. Ao longo da Série B, o Alvinegro possui apenas o 11º melhor aproveitamento como mandante. Em 14 partidas, a equipe de Porangabuçu marcou 24 pontos, com sete vitórias, três empates e quatro derrotas.

DEMISSÕES EM PORANGABUÇU

Após o empate com a Chapecoense, a semana foi movimentada nos bastidores do Ceará. A diretoria optou pelas demissões do executivo de futebol Juliano Camargo, do supervisor Cristiano Ibiapina, do roupeiro André Marcelino e dos atletas Cristian, Sidnei e Willian Maranhão.

No início da semana, o Ceará anunciou a contratação de uma gestora de Recursos Humanos. A diretoria ainda busca no mercado outrios profissionais para ocupar os cargos que estão em aberto dentro do clube.

MISSÃO ALVINEGRA

Com nove jogos restantes na Série B, o Ceará precisa somar 24 pontos para conseguir o acesso à elite do futebol nacional. O dado deixa uma margem de uma sequência de sete vitórias nas partidas da competição.

O melhor momento que o Alvinegro viveu na Série B foi sob comando de Eduardo Barroca, quando emplacou três vitórias seguidas entre as rodadas seis e oito. Na ocasião, o time de Porangabuçu bateu Tombense, Criciúma e Londrina.

Legenda: Vagner Mancini tem quatro jogos à frente do Alvinegro, com duas vitórias, um empate e uma derrota Foto: Felipe Santos / Ceará SC

A chegada de Vagner Mancini veio com o mote de já projetar a temporada de 2024, independente de acesso ao final deste ano. O treinador vai para sua quinta partida à frente do Ceará, com duas vitórias, um empate e uma derrota até aqui.

OLHO NO DRAGÃO

O Rubro-Negro Goiano vem numa sequência de três vitórias nas últimas quatro partidas. O desempenho positivo veio após a chegada de Jair Ventura, no final do mês de julho. Em nove partidas, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Legenda: Filho de Jairzinho, o Furacão, o técnico Jair Ventura chegou em julho no Atlético-GO Foto: Ingryd Oliveira/ACG

Com 20% de possibilidade para retornar à Série A, a Locomotiva Rubro-Negra tem o destaque do atacante Gustavo Coutinho. Emprestado pelo Fortaleza ao Dragão, ele é o artilheiro da Série B com 12 gols. Luiz Fernando é outro do setor ofensivo que tem 7 tentos marcados na competição, artilheiro da temporada com 17.

Além de Coutinho, o time goiano conta com o meia Sammuel, outro emprestado do Leão. O meia Dodô, que subiu com o arquirrival do alvinegro em 2018, e o lateral Lucas Esteves, que pertence ao Palmeiras, mas foi pouco aproveitado no Pici, são outros no elenco goiano.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: André Luiz; Caíque Gonçalves, Luiz Otávio, David Ricardo e William Formiga (Tiago Pagnussat); Richardson, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Erick, Janderson (Barletta) e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves; Gabriel Baralhas, Matheus Sales e Shaylon; Kelvin (Dodô), Matheus Peixoto e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ATLÉTICO-GO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Data: 01/10/23 (domingo)

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistente 1: Fabrini Beviláqua Costa (SP)

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

4º árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistente do VAR: José Eduardo Calza (RS)