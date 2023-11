Após fim da 36ª rodada, Vitória é campeão da Série B e luta pelo acesso esquenta; veja cenário

Nesta terça-feira (14), dois jogos complementaram a 36ª rodada da Série B do Brasileiro. E dois empates definiram o título do Vitória de forma antecipada e esquentaram a luta pelo acesso.

Três dos quatro times envolvidos estão na luta pelo acesso e não melhoraram suas situações. Guarani e Criciúma empataram em 1 a 1 no Brinco de Ouro em confronto direto, enquanto o Juventude tropeçou no lanterna ABC, com um 0 a 0 no Frasqueirão.

Os resultados foram bons para os concorrentes diretos, como Atlético/GO, Sport, Vila Nova/GO, Novorizontino e Mirassol.

8 para 3 vagas

Com os resultados, 8 times disputam 3 vagas, já que o Vitória já está garantido na Série A e como campeão. Os oito clubes estão separados por apenas 4 pontos restando duas rodadas.

Cricúma (2º com 61), Juventude (3º com 61), Atlético/GO (4 com 61), Sport (5º com 60), Vila Nova/GO (6º com 58), Novorizontino (7º com 57), Mirassol (8º com 57) e Guarani/SP (9º com 57).

Legenda: Oito clubes lutam por 3 vagas na Série A restando 2 rodadas para o fim da Série B Foto: Reprodução srgoool

Dos 8, os únicos que podem garantir o acesso já na 37ª rodada são Criciúma, Juventude e Atlético/GO. Se eles vencerem na rodada e o Sport for derrotado, os 4 que sobem estarão definidos.

O detalhe sobre a disputa pelo acesso, é que o Ceará, 11º com 50, enfrenta dois deles: Vila Nova/GO, no sábado às 17 horas no OBA, em Goiânia, e o Juventude, no PV, no dia 25 às 17 horas.

Veja jogos das duas rodadas finais da Série B envolvendo postulantes ao acesso

37ª rodada

Londrina x Novorizontino

Vila Nova x Ceará

Criciúma x Botafogo-SP

Mirassol x Atlético-GO

Vitória x Sport

Juventude x Ponte Preta

Guarani x ABC

CRB x Tombense

Sampaio Corrêa x Avaí

38ª rodada

Ponte Preta x CRB

Atlético-GO x Guarani

Avaí x Ituano

Botafogo-SP x Londrina

Novorizontino x Criciúma

Sport x Sampaio Corrêa

Ceará x Juventude

Chapecoense x Vitória

Tombense x Mirassol

ABC x Vila Nova