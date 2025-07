Corrida 21K Terra da Luz está com inscrições abertas; prova será em dezembro

Vem aí mais uma edição da 21K Terra da Luz, a meia maratona oficial do Ceará. A prova, que também tem percursos de 7km e 14km, terá pela primeira vez a largada na região do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As inscrições, com valores entre R$75 e R$180, estão abertas até o limite de vagas. A expectativa é de que sete mil atletas participem da prova, que será realizada no dia 14 de dezembro.

Os interessados podem se inscrever no site 21kterradaluz.com.br. Ao todo, são quatro categorias: geral, cadeirantes, paratletas e profissionais de educação física. Todas serão divididas em masculino e feminino. Mais de duas mil pessoas já se inscreveram.

“Estamos chegando na sétima edição da Terra da Luz, prova já esperada pelos atletas durante todo o ano, por isso temos a missão de a cada ano melhorar. Estamos cheios de novidades e empolgados para entregar uma prova ainda mais bonita, segura e diversificada para os atletas”, afirmou Fernando Elpídio, diretor geral da prova e da Nova Letra, organizadora do evento.

“Esse ano escolhi uma nova arena de largada e chegada, com novos percursos e pontos turísticos para que os atletas possam interagir com o patrimônio material e histórico de Fortaleza," completou.

VALORES E KITS

Os kits das provas têm uma camisa com manga unissex (cor azul para 7km - laranja para 14km - vermelha para 21km), sacola promocional, número de peito, chip de cronometragem, medalha e seguro de vida. Também haverá suporte para hidratação e reposição energética, incluindo serviços e estrutura de apoio na arena e no percurso. Além disso, serviços de emergência médica.

Para os percursos de 7km e 14km, a inscrição individual custa entre R$ 75 e R$150. Grupos e assessorias pagam R$ 70,00 a R$ 140,00. Já na meia maratona, o valor vai de R$100 a R$200. Para grupos e assessorias, esse número é R$ 90 e R$180.

A prova também traz a inscrição social, no valor de R$100,00 mais 3 kg de alimento ou 3kg de ração para gato ou cachorro. Isso foi válido para os percursos de 7km e 14km. O mesmo para o de 21k, com valor R$120. Ao todo, mil vagas sociais foram disponibilizadas e esgotadas nas primeiras 12h da abertura das inscrições da prova.