Copa do Nordeste deve ficar sem fase preliminar em 2026

Os presidentes das federações nordestinas vão se reunir em Natal neste mês de setembro para discutir o novo formato da Copa do Nordeste para os anos subsequentes. Várias fórmulas devem ser debatidas, mas o Diário do Nordeste apurou que nenhuma conta com fase preliminar, que deverá ser extinta da competição.

Criada para abranger mais times na competição, a fase preliminar contou com 16 times em 2025, mas apenas quatro seguiram para a etapa de grupos do certame. Com um novo formato em 2026, todos os times devem jogar o torneio diretamente. Com isso, o método de classificação para o Nordestão provavelmente terá alteração.

Uma reunião no começo do ano com presidentes das federações nordestinas na CBF já havia estabelecido que a pré-Copa do Nordeste seria reduzida para apenas uma rodada a partir de 2026, com os times campeões estaduais garantindo vaga direta no torneio, as três federações em melhores posições na ranking da CBF (Bahia, Ceará e Pernambuco) com mais um time, sendo o melhor ranqueado de cada uma delas; e oito vice-campeões dos certames locais disputando a preliminar. Sem a fase prévia, é necessário um novo acordo com relação aos participantes.

Apesar de não ter uma data definida ainda para a reunião que ocorrerá em Natal, os dirigentes querem definir a nova fórmula da Copa do Nordeste até o final de setembro para encaminhar à CBF. Há um alinhamento para a Confederação acatar a decisão das federações. Em outubro, quando calendário do futebol brasileiro para 2026 for divulgado, o Nordestão já deverá estar presente.

O novo modelo de disputa da Copa do Nordeste deve ser mais enxuto, para caber no calendário da CBF, e ser mais atrativo para atrair players de transmissão. Com o fim da edição 2025, não há mais nenhum contrato de direitos do torneio vigente.

As mudanças na Copa do Nordeste foram confirmadas pelo diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, na grande decisão do torneio em 2025, que teve o Bahia como campeão.