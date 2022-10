Copa do Mundo: Fifa fecha parceria para transmissão em redes sociais

A Copa do Mundo de 2022 poderá ser assistida também pelas redes sociais. A Fifa, entidade organizadora do Mundial, fechou uma parceria com a empresa LiveMode e transmitirá jogos da competição em aplicativos como Instagram, TikTok, Youtube, Facebook e Kwai. A informação foi veiculada por Rodrigo Mattos, colunista do UOL, e deve ser confirmada oficialmente nos próximos dias.

A transmissão através das redes sociais não acontecerá em todas as partidas da Copa do Mundo. A confirmação de quais jogos poderão ser acompanhados deve acontecer apenas após o anúncio oficial da parceria entre Fifa e LiveMode. O sinal utilizado para as transmissões será o gerado pela própria entidade, sendo replicado para as redes sociais pela LiveMode. A empresa já realiza trabalhos semelhantes, como no Paulistão.

TRANSMISSÃO NA TV

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo na TV aberta e na TV fechada no Brasil, através da TV Globo e do canal SporTV. Já em relação aos direitos de transmissão do Mundial em streaming, a Globo perdeu a exclusividade. A LiveMode assume esse espaço durante o torneio, transmitindo jogos da Copa do Mundo através da internet.

A Copa do Mundo de 2022 acontece no Catar e começa no próximo dia 20 de novembro. A primeira partida da Seleção Brasileira acontecerá no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.