Tite opta por não revelar 55 pré-convocados para Copa do Mundo do Catar

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, não vai revelar a lista de 55 nomes que estão pré-convocados para a Copa do Mundo do Catar. A lista teve de ser enviada, obrigatoriamente, nesta sexta-feira (21) aos organizadores da competição, restando 30 dias para o início do torneio.

Segundo o site Football & Witball, o treinador teria optado por revelar a pré-lista, que é uma opção de cada seleção, mas mudou de ideia há poucos dias.

Em brincadeira recente com os netos, em rede social, Tite revelou que Alisson, Ederson e Alex Sandro 'estavam certos' em lista do álbum oficial de figurinhas da competição.

Leia também Alexandre Mota Seleção Brasileira em alta para Copa do Mundo; veja data da convocação e possíveis chamados

Quando será a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação da Seleção Brasileira, com 26 nomes que viajarão ao Catar, será revelada dia 7 de novembro.

O técnico Tite anunciará a lista no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 13h.

Como de costume, após o anúncio da lista haverá entrevista coletiva com Tite e membros da comissão técnica da Seleção Brasileira.

Lesionados não preocupam

Nos últimos dias, alguns jogadores considerados certos na convocação de Tite sofreram lesões e geraram apreensão.

Richarlison se lesionou em partida pelo Tottenham e ficará de molho por 2 semanas. Segundo o próprio jogador, não há preocupações com relação ao Mundial.

Lucas Paquetá também sofreu lesão, desta vez na clavícula, e também anunciou que estará de fora por 2 semanas, não gerando apreensão sobre possível presença na Copa.

Por outro lado, o lateral esquerdo Guilherme Arana, que tinha chances reais de ser convocado, se lesionou gravemente pelo Atlético-MG e não tem possibilidades de ir ao Mundial.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil