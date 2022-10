Seleção Brasileira em alta para Copa do Mundo; veja data da convocação e possíveis chamados

A Seleção Brasileira é uma forte candidata ao título da Copa do Mundo de 2022. Sim, a cada Mundial, a expectativa pelo Hexa renasce, mas o atual time canarinho realmente alimentou essa esperança. Seja pelo estilo ofensivo, a nova geração e o desempenho: o Brasil está na briga.

A primeira lista de convocados foi enviada para a Fifa nesta sexta-feira (21), com até 55 nomes. No dia 14 de novembro, às 15h, a convocação oficial: os 26 jogadores devem ser anunciados pela CBF.

A equipe está no Grupo G, com Camarões, Suíça e Sérvia. A estreia ocorre no dia 24 de novembro, na quinta-feira, às 16h, no Estádio de Lusail, diante do adversário sérvio. Em caso de classificação, encara rival presente no Grupo H, que conta com Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai.

Estilo ofensivo

Legenda: A Seleção Brasileira está atuando no esquema 4-2-4, com Neymar na armação Foto: reprodução / SrGoool

A Seleção Brasileira resgatou características técnicas importantes na cultura histórica da equipe. Neymar, Vini Júnior, Antony, Lucas Paquetá e tantos outros apresentam a firula, o drible, a ginga como pontos fortes. O Brasil de 2022 é ousado, rápido, com variações táticas: 4-2-4 e 4-2-3-1.

A equipe potencializa esses atributos, com uma defesa também mais experiente, como Marquinhos, Thiago Silva e o próprio Casemiro no meio-campo. Há uma espinha dorsal, que não está 100% certa por conta de breves lacunas, ambas no setor defensivo: na lateral-direita e lateral-esquerda.

Na esquerda, Alex Sandro e Alex Telles são os mais cotados, com disputa pelo titular aberta. Na direita, Danilo foi o único da posição convocado, com o zagueiro Éder Militão improvisado no setor.

Neymar em alta

Legenda: Neymar é o grande destaque da Seleção Brasileira Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

O alto nível de Neymar também é um ponto alto da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O atacante vive o melhor início de temporada da carreira, se consolidando como protagonista no Paris Saint-Germain (PSG) em uma função criativa. Assim, o atleta participa diretamente da armação.

Ao todo, o atacante tem 16 jogos pelo time francês em 2022, com 12 gols e nove assistências. No Brasil, foi deslocado da ponta esquerda para o meio-campo, atuando como antigo ‘camisa 10’.

Convocação final: 26 jogadores

Goleiros (3) | trio garantido na Copa

Legenda: Alisson é titular absoluto da Seleção Brasileira do Liverpool, da Inglaterra Foto: divulgação / Liverpool

A expectativa é de manutenção de um trio até o Mundial. Alisson (Liverpool-ING), Éderson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras). Os goleiros participaram de todo o ciclo para a Copa do Mundo, com Alisson sendo titular.

Lateral-direito (2) | em busca de alternativas

Legenda: Danilo é um dos defensores do Juventus, da Itália Foto: reprodução

O único nome certo é Danilo (Juventus-ITA). O setor é o de maior incógnita pela falta de opções em alto nível para a convocação. Há risco de nenhum outro seja chamado, com um zagueiro sendo improvisado: Éder Militão e Ibãnez são alternativas, atuam no setor e podem ser o plano B.

Zagueiros (5) | uma vaga aberta

Legenda: Marquinhos é um dos líderes técnicos do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: divulgação / PSG

Tite chamou cinco zagueiros. No cenário absoluto, um trio está certo na Copa: Militão (Real Madrid-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING). A dúvida fica com a 4ª vaga, com opções brigando por uma vaga: Bremer (Juventus-ITA), Ibañez (Roma-ITA), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) e Lucas Veríssimo (Benfica-POR).

Lateral-esquerdo (2) | disputa ainda aberta

Legenda: O lateral-esquerdo Alex Sandro pertence ao Juventus, da Itália Foto: Marco Bertorello / AFP

Os chamados foram Alex Telles (Sevilla-ESP) e Alex Sandro (Juventus-ITA). Renan Lodi (Nottingham Forest-ING) está na briga, mas corre por fora.

Volantes (4) | nomes consolidados no setor

Legenda: Casemiro deixou o Real Madrid-ESP e se transferiu para o Manchester United-ING em 2022 Foto: divulgação / Manchester United

Os volantes indicados foram: Casemiro (Manchester United-ING), Bruno Guimarães (Newcastle-ING), Fabinho (Liverpool-ING) e Fred (Manchester United-ING). Todos possuem potencial alto para participar da convocação.

Meias (2) | resta uma vaga

Legenda: Paquetá é um dos principais jogadores da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa de 2022 Foto: divulgação / West Ham,

Como meia criativo, Tite convocou Éverton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham-ING). Um dos nomes é certo: Paquetá, até como titular. Já a outra vaga tem Éverton Ribeiro x Coutinho (Aston Villa-ING).

Atacantes (8) | dúvidas na referência

Legenda: Pedro recebeu a primeira chance na Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo Foto: divulgação / Flamengo

No setor ofensivo, a lista tem: Neymar (PSG-FRA), Richarlison (Tottenham-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP), Raphinha (Barcelona-ESP), Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP), Pedro (Flamengo), Roberto Firmino (Liverpool-ING) e Antony (Manchester United-ING). A disputa ainda tem Gabriel Jesus (Arsenal-ING) e Gabriel Martinelli (Arsenal-ING). Deste modo, os “camisas 9” são a principal dúvida, com Firmino, Jesus, Cunha e Pedro. Os velocistas estão garantidos.

Aposta de convocação final da Seleção Brasileira (por Alexandre Mota)

GOLEIROS (3)

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS-DIREITOS (1)

Danilo (Juventus-ITA)

LATERAIS-ESQUERDOS (2)

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

ZAGUEIROS (5)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Bremer (Juventus-ITA)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

VOLANTES (4)

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

MEIAS (2)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

ATACANTES (9)

Neymar (PSG-FRA)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Gabriel Jesus (Arsenal-ING)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

Pedro (Flamengo)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Antony (Manchester United-ING)