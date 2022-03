Copa do Brasil de 2022 define todos os classificados à 3ª fase; veja times

O Vitória-BA conquistou a 20ª e última vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2022. A vaga foi conquistada ao vencer o Glória-RS, por 2 a 0, nesta quarta-feira (24), no estádio Barradão, em Salvador, com gols marcados por Jadson, de pênalti, e Luidy.

O avanço garante a premiação de R$ 1,9 milhão. Os confrontos da próxima etapa vão ser definidos em sorteio, na segunda (28), na sede da CBF, a partir das 15h. Agora serão 32 clubes, a maioria (20) vindo das duas fase anteriores, e 12 pré-classificados.

Os times que estão na competição nacional desde o início da eliminatória e conseguiram classificação são: Altos-PI, Atlético-GO, Azuriz, Brasiliense, Ceará, Ceilândia, Coritiba, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Juazeirense, Juventude, Portuguesa-RJ, Santos, São Paulo, Tocantinópolis, Tombense, Vila Nova-GO e Vitória.

Estes agora vão se juntar aos 12 times pré-classificados. São os nove participantes da Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino), além dos campeões da Série B (Botafogo-RJ), da Copa Verde (Remo) e da Copa do Nordeste (Bahia) de 2021.