Confrontos das quartas de final do Brasileiro Sub-20 foram definidos: Fortaleza enfrenta o Flamengo

Os confrontos das quartas de final do Brasileirão Sub-20 foram definidos após o fim da 1ª Fase. Flamengo x Fortaleza, Palmeiras x Santos, Athletico-PR x Goiás e Grêmio x Cruzeiro são os duelos da competição.

O Tricolor de Aço encerrou a primeira fase na sétima colocação e foi a única equipe nordestina a se classificar. O Leão enfrenta o Flamengo em jogo único na quinta-feira (29), às 15h, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro. A curiosidade do confronto é que na 1ª Fase, o Fortaleza venceu o time carioca por 3 a 0, com 3 gols de Kauê Canela, em jogo disputado fora de casa.

Com 32 pontos conquistados em 19 jogos, o Tricolor de Aço venceu nove, empatou cinco e foi superado também em cinco partidas. Dono da melhor defesa da competição, o Fortaleza sofreu apenas 16 gols, não sendo vazado em cinco oportunidades, fator determinante para a classificação para a próxima fase.

"Fizemos uma boa primeira fase, onde conseguimos implementar nossa ideia de jogo e fazer jogos competitivos. Pudemos dar rodagem ao elenco durante os 19 jogos e saímos como a melhor equipe nordestina. Agora é um novo campeonato, onde enfrentaremos uma forte equipe que defende o título e jogará em casa. Nesse momento estamos focados na recuperação dos atletas e vamos nos planejar para seguir na competição", pontuou Léo Porto.

Legenda: Leo Porto comanda o Sub-20 do Leão e avaliou a 1ª Fase da equipe Foto: João Moura/FEC

Chaveamento

Os embates obedeceram o seguinte critério: 1º colocado x 8º colocado; 2º colocado x 7º colocado; 3º colocado x 6º colocado; e 4º colocado x 5º colocado. O mando de campo pertence ao time melhor posicionado na tabela. As quartas de final serão decididas em jogos únicos, assim como as semifinais. Apenas a final terá jogos de ida e volta, marcados para os dias 21 e 28 de setembro.

A equipe classificada do enfrentamento entre Palmeiras e Santos terá pela frente Athletico-PR e Goiás. Já o vencedor do duelo entre Flamengo e Fortaleza encontra o ganhador de Grêmio x Cruzeiro.