Confira calendário de jogos do Fortaleza em julho; veja dias e horários

O Fortaleza terá calendário cheio no mês de julho com disputas decisivas na Série A, na Copa do Brasil e na Taça Libertadores da América.

No período, a equipe tricolor disputará oito partidas, com intervalo de 4 dias entre os confrontos. Caso avance na Copa do Brasil, o Fortaleza terá uma partida a mais.

O duelo contra o Coritiba neste domingo (3) abre o calendário de jogos do Fortaleza no mês de julho.

VEJA O CALENDÁRIO DO FORTALEZA NO MÊS DE JULHO

03/07 (dom), às 18h - Coritiba x Fortaleza, no Couto Pereira | Série A

07/07 (qui), às 21h30 - Estudiantes x Fortaleza, no Ciudad de La Plata | Taça Libertadores da América

10/07 (dom), às 18h - Fortaleza x Palmeiras, na Arena Castelão | Série A

13/07 (qua), às 19h30 - Ceará x Fortaleza, na Arena Castelão | Copa do Brasil

16/07 (sáb), às 16h30 - Atlético-GO x Fortaleza, no Antônio Accioly | Série A

20/07 (qua), às 19h - RB Bragantino x Fortaleza, no Nabi Abi Chedid | Série A

24/07 (dom), às 19h - Fortaleza x Santos, na Arena Castelão | Série A

27/07 (qua) ou 28/07 (qui) — Quartas de final da Copa do Brasil ( caso o Fortaleza se classifique )

) 31/07 (dom), às 18h - Cuiabá x Fortaleza, na Arena Pantanal | Série A