Condé critica decisões da arbitragem em derrota do Ceará para o Botafogo

O técnico Léo Condé criticou algumas decisões da arbitragem comandada por Edina Alves Batista no jogo contra o Botafogo na noite desta quarta-feira (4). A equipe foi derrotada por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos, em jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É sempre muito complexo falar da arbitragem. Quero ver os lances. Aquele do pênalti do Diego é aquele do limite. Tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca. São feitas palestras antes do campeonato. Eles explicam que aquele tipo de bola não é considerado pênalti. Ele abriu o braço, mas pelo que eu percebi a bola pegou no ombro. O lance do Pedro Henrique poderia, no mínimo, ter deixado o lance seguir, que era um lance promissor de gol. Mas ela marcou falta", ressaltou o treinador.

"E durante o jogo, acho que ela conduziu bem. Acho a Edna uma boa árbitra. Mas a gente passa um momento em que a arbitragem brasileira como um todo que está muito confusa. Lances parecidos em jogos diferentes têm decisões de formas distintas. A gente precisa ter um equilíbrio e definir. Claro que o futebol quase todo lance é interpretativo. Claro que tem algumas coisas que são muito claras. É o segundo momento que a gente passa por isso. O jogo contra o Bahia também estava empate, apenas resvalou e foi marcado o pênalti. Enfim, vamos em frente.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: